Balotelli vuole tornare in campo: "Offerte dall'estero, ma speravo di trovare squadra in Italia"

Mario Balotelli, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Genoa, ha ancora voglia di giocare a calcio. Intervenuto sul palco del Festival dello Sport a Trento, SuperMario ha infatti parlato così del suo futuro:

"Sono in una fase di stallo, mi alleno diverse volte alla settimana da solo e fisicamente sto molto bene. Ho avuto offerte dall’estero ma speravo di trovare squadra in Italia. Attualmente alcune offerte sono arrivate, devo decidere se firmare subito o aspettare la finestra di mercato a gennaio".

L'ex Milan e Inter, tra le altre, ha poi detto la sua sulla Nazionale: "Per me la Nazionale è un punto fondamentale. Non è un attacco a nessuno, però tante volte vedo giocatori giocare in Nazionale senza più quella voglia di dimostrare, di difendere la maglia del Paese e non mi fa piacere. Quando ero in Nazionale ero fiero di rappresentare l'Italia e questa cosa per me manca. Sono stato l'ultimo centravanti ad aver giocato un Mondiale? Eh, me l'hanno detto".