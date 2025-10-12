Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici"

Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Dopo cinque pareggi consecutivi, si interrompe la striscia positiva del Team Altamura, travolto 4-0 dal Benevento in una gara mai realmente in discussione. Una sconfitta pesante, che però non scalfisce la voglia di reagire del gruppo guidato da Devis Mangia, apparso lucido nell’analizzare la prestazione dei suoi.

“Faccio i complimenti al Benevento - ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa - perché ha disputato un’ottima partita, mettendo in campo tutto quello che serve per vincere. Da parte nostra, invece, siamo stati meno precisi del solito. Per fare risultato qui serviva una prestazione perfetta, ma abbiamo commesso troppi errori tecnici che ci hanno tolto certezze. Loro sono stati superiori sotto ogni aspetto: tecnico, tattico e fisico. Dobbiamo accettare questa sconfitta e presentarci martedì all’allenamento con la testa giusta"

Mangia ha poi analizzato in modo più dettagliato le difficoltà emerse in fase di impostazione: “Abbiamo sbagliato troppe uscite, perdendo palloni pericolosi. Quando non si trovano linee di passaggio, a volte serve scegliere una soluzione diversa, magari più lunga, per recuperare fiducia. Il Benevento ha avuto l’atteggiamento giusto, ha preparato bene la partita e ha vinto gran parte dei duelli. Quando succede questo, la gara prende inevitabilmente la piega che abbiamo visto".

Infine, il tecnico ha preferito non soffermarsi sugli episodi arbitrali, tra cui un rigore discusso: “Non mi attacco agli episodi, sarebbe poco rispettoso. In panchina riceviamo indicazioni e, come tutte le squadre, cerchiamo di capire se ci sono errori. Dal campo mi era sembrato rigore, ma non è questo il punto: il Benevento è stato più bravo. Ora dobbiamo solo guardare avanti e lavorare per tornare a fare quello che sappiamo".

Articoli correlati
Serie C, prosegue la 9a giornata: occhi su Cittadella-Triestina e Benevento-Altamura... Serie C, prosegue la 9a giornata: occhi su Cittadella-Triestina e Benevento-Altamura
Grammatica: "Il ruolo del Ds rischia di morire. Le proprietà straniere cercano più... Grammatica: "Il ruolo del Ds rischia di morire. Le proprietà straniere cercano più manager"
Serie C, i risultati delle 17:30: colpo Cosenza, Catania fermato, Pergolettese ribaltata... Serie C, i risultati delle 17:30: colpo Cosenza, Catania fermato, Pergolettese ribaltata
Altre notizie Serie C
Latina, Bruno: "Il Potenza è una delle squadre che gioca meglio in Serie C" Latina, Bruno: "Il Potenza è una delle squadre che gioca meglio in Serie C"
Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza... Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza cattiveria”
Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici" Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici"
Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo" Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo"
Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione" Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"
Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi" Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"
Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia... Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia del gruppo"
Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 L'Indonesia di Kluivert non va ai Mondiali, il figlio Justin: "Peccato, ha lottato tanto"
3 Maignan sulle critiche per i tanti infortuni: "Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio"
4 Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza cattiveria”
5 Mkhitaryan: "Chivu avrà un grande futuro. Gioco meno? Ok anche una gara a settimana"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus
Immagine top news n.1 Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
Immagine top news n.2 Italia, Gattuso in ansia per Kean: oggi solo terapie. Bastoni lascia il ritiro
Immagine top news n.3 Milan, Leao lascia la Nazionale e rientra in anticipo in Italia: il comunicato del Portogallo
Immagine top news n.4 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
Immagine top news n.5 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto lascia il ritiro Bastoni
Immagine top news n.6 Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito
Immagine top news n.7 Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
Immagine news Serie A n.2 La corsa scudetto secondo Borriello: "L'Inter resta la più forte, il Napoli ha un mostro"
Immagine news Serie A n.3 Mkhitaryan: "Chivu avrà un grande futuro. Gioco meno? Ok anche una gara a settimana"
Immagine news Serie A n.4 Maignan sulle critiche per i tanti infortuni: "Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio"
Immagine news Serie A n.5 Balotelli sul rapporto con Ibra: "Zlatan mi rompeva le palle perché mi voleva bene"
Immagine news Serie A n.6 Turchia, Celik: "Felice per il mio primo gol in Nazionale, ma soprattutto per aver vinto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno: "Il Potenza è una delle squadre che gioca meglio in Serie C"
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Maiuri: "Non ho visto anima. Hanno meritato, ma noi siamo senza cattiveria”
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo"
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"
Immagine news Serie C n.6 Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?