Team Altamura, Mangia: "Il Benevento è stato superiore, troppi errori tecnici"

Dopo cinque pareggi consecutivi, si interrompe la striscia positiva del Team Altamura, travolto 4-0 dal Benevento in una gara mai realmente in discussione. Una sconfitta pesante, che però non scalfisce la voglia di reagire del gruppo guidato da Devis Mangia, apparso lucido nell’analizzare la prestazione dei suoi.

“Faccio i complimenti al Benevento - ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa - perché ha disputato un’ottima partita, mettendo in campo tutto quello che serve per vincere. Da parte nostra, invece, siamo stati meno precisi del solito. Per fare risultato qui serviva una prestazione perfetta, ma abbiamo commesso troppi errori tecnici che ci hanno tolto certezze. Loro sono stati superiori sotto ogni aspetto: tecnico, tattico e fisico. Dobbiamo accettare questa sconfitta e presentarci martedì all’allenamento con la testa giusta"

Mangia ha poi analizzato in modo più dettagliato le difficoltà emerse in fase di impostazione: “Abbiamo sbagliato troppe uscite, perdendo palloni pericolosi. Quando non si trovano linee di passaggio, a volte serve scegliere una soluzione diversa, magari più lunga, per recuperare fiducia. Il Benevento ha avuto l’atteggiamento giusto, ha preparato bene la partita e ha vinto gran parte dei duelli. Quando succede questo, la gara prende inevitabilmente la piega che abbiamo visto".

Infine, il tecnico ha preferito non soffermarsi sugli episodi arbitrali, tra cui un rigore discusso: “Non mi attacco agli episodi, sarebbe poco rispettoso. In panchina riceviamo indicazioni e, come tutte le squadre, cerchiamo di capire se ci sono errori. Dal campo mi era sembrato rigore, ma non è questo il punto: il Benevento è stato più bravo. Ora dobbiamo solo guardare avanti e lavorare per tornare a fare quello che sappiamo".