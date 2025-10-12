McTominay non si accontenta dopo il gol con la Scozia: "Dobbiamo dare di più, io in primis"

Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli e autore del gol vittoria nella sfida odierna contro la Bielorussia, è intervenuto ai microfoni della BBC Scotland per analizzare la prestazione sua e dei suoi compagni. Queste le sue dichiarazioni:

"Sappiamo che ogni partita da qui alla fine è importantissima. Ovviamente è andata bene in termini di punti conquistati, ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere molto più di quello che abbiamo mostrato fino ad ora, me compreso, tutta la squadra. Ma penso che non sia il momento di preoccuparsi. Abbiamo conquistato sei punti, ma dobbiamo essere più ambiziosi di così. Per me è difficile esprimere a parole quanta qualità vedo in allenamento e a volte anche in partita, ma dobbiamo dare di più".

Siete a due vittorie dalla Coppa del Mondo.

"Sì, abbiamo un certo spirito, te lo dico io, perché l'altra sera, ogni volta che eravamo sotto di uno a zero, ci voleva carattere per recuperare, soprattutto per Abbiamo carattere, perché l’altra sera, quando siamo andati sotto 1-0 (contro la Grecia, ndr), siamo riusciti a reagire. Questo è un aspetto fondamentale per una squadra come la nostra. Quindi, con quel pizzico di qualità e un po' più di controllo sulla palla, sento che saremo in una buona posizione".