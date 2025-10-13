Maignan sulle critiche per i tanti infortuni: "Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio"

Nel corso della conferenza stampa pre-partita di Islanda-Francia, il portiere del Milan e dei Bleus Mike Maignan ha parlato anche dei suoi numerosi infortuni. Queste le sue dichiarazioni:

"Sento quello che si dice, ma la risposta migliore che posso dare è che non ci faccio caso. Domani (lunedì, ndr) sarà la mia 23esima partita consecutiva. È un bene. La gente che dice che mi infortuno spesso non mi tocca. Devi sapere che, in campo, il portiere è il giocatore che subisce più colpi. E so che ti piacciono le statistiche. Se guardi le statistiche, la scorsa stagione sono stato uno dei tre giocatori che hanno giocato di più in Europa. Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio".

Poi, un commento di Maignan sulla fascia da capitano, che spetterà proprio a lui vista l'assenza di Mbappé: "È il mister che decide chi è il capitano, è così. Non c'è mai stata alcuna reazione o tutto ciò che si può pensare. Siamo completamente dietro alle scelte del mister e del capitano. Domani, Kylian non ci sarà, il mister ha fiducia in me e mi ha scelto come capitano".