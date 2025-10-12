Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"

Dopo il pareggio senza reti contro il Novara, il portiere della Giana Erminio, Alexander Zenti, ha commentato la prestazione della squadra in conferenza stampa, sottolineando la solidità difensiva e la crescita del gruppo.

“Quando c’è bisogno, cerco di fare il mio - ha dichiarato Zenti -. Il ruolo del portiere è particolare: puoi restare novanta minuti senza interventi e poi dover compiere una parata decisiva all’ultimo. È importante restare sempre concentrati e farsi trovare pronti.”

Il numero uno biancazzurro ha poi evidenziato i progressi della Giana nelle ultime settimane, frutto di un lavoro costante anche nella fase difensiva: “Già con il Renate avevamo fatto una buona partita dietro - ha aggiunto -, e da lì abbiamo iniziato a trovare continuità. Oggi il Novara poteva crearci difficoltà, ma siamo stati bravi a limitarli e a non concedere nulla. Il pareggio è un risultato positivo, soprattutto per come abbiamo gestito i momenti complicati.”

Infine, Zenti ha guardato con fiducia al futuro: “Dobbiamo continuare a migliorare, ma rispetto all’inizio del campionato siamo cresciuti. Ogni partita ci aiuta a capire dove possiamo fare di più, e sono sicuro che con questo spirito arriveranno anche risultati importanti.”