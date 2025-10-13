La corsa scudetto secondo Borriello: "L'Inter resta la più forte, il Napoli ha un mostro"

L'ex attaccante Marco Borriello è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, commentando anche la corsa scudetto in Serie A: "È presto per capire. Sono contento che la Roma abbia cominciato un percorso intelligente. Era ora. Però non vedo una squadra da scudetto, onestamente. Con i Friedkin per ora i risultati non sono stati soddisfacenti. Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato".

Infine, un commento sulla discussione con mister Gasperini ai tempi del Genoa: "È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito perché avevo già firmato col Milan".