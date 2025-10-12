Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo"

Non riesce a sbloccarsi la Vis Pesaro, che non va oltre lo 0-0 contro la Torres nel lunch match disputato al 'Tonino Benelli'. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai biancorossi, ancora alla ricerca della continuità necessaria per risalire la classifica. Nel post partita, il tecnico Roberto Stellone ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi:

“Avevamo preparato bene la settimana, con la solita intensità. Sapevamo quanto fosse importante vincere per avvicinarci alla zona alta e allontanarci da quella bassa della classifica. Nel primo tempo la gara è stata equilibrata, ma nel secondo siamo calati vistosamente a livello fisico. È questo l’aspetto che più mi ha sorpreso, perché di solito i dati Gps dicono che lavoriamo bene e con continuità".

Il tecnico ha evidenziato la superiorità degli avversari nella ripresa: “La Torres nel secondo tempo arrivava prima su ogni pallone, aveva una velocità di ripartenza superiore di almeno cinque chilometri orari rispetto alla nostra. L’impegno non è mancato, quindi credo che la differenza sia stata soprattutto di tipo fisico. Analizzeremo tutto, ma è probabile che le gambe abbiano influito sulla prestazione".

Stellone ha infine parlato del rapporto con i tifosi, che anche oggi non hanno fatto mancare il loro sostegno: “A fine partita siamo andati sotto il settore per ringraziarli. Ci dispiace non riuscire ancora a dare le soddisfazioni che meritano, ma la squadra lavora con serietà per ritrovare entusiasmo e fiducia. Sappiamo che solo attraverso le vittorie potremo riaccendere davvero l’ambiente".