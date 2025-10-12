Turchia, Celik: "Felice per il mio primo gol in Nazionale, ma soprattutto per aver vinto"
TUTTO mercato WEB
Serata trionfale quella di ieri per la Turchia che, in occasione del match contro la Bulgaria valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è riuscita a prevalere con un tennistico 6-1. Alla goleada ha partecipato anche il romanista Zeki Celik, autore del momentaneo 1-5.
Il difensore romanista, con un post sul suo profilo Instagram, ha commentato così vittoria e prestazione personale impreziosita dall'aver timbrato il tabellino: "Sono così felice di aver segnato il mio primo gol ufficiale per la nazionale, ma soprattutto di aver vinto. Continua così".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Serie C
Calcio femminile