Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"

Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 23:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Il Casarano continua a correre e a sorprendere. Con il 3-0 rifilato all’Audace Cerignola, la squadra di Vito Di Bari sale a 18 punti in classifica, vantando il miglior attacco della Lega Pro e il terzo posto nel Girone C, alle spalle di Salernitana e Benevento. Numeri da grande squadra, ma l’allenatore preferisce parlare di percorso e crescita piuttosto che di traguardi.

In apertura di conferenza stampa, il tecnico voluto dedicare il successo a una figura speciale per tutto l’ambiente rossazzurro:

“Prima di tutto voglio dedicare la vittoria a Matteo, dopo la settimana difficile che ha colpito la nostra tifoseria. Lo staff e la squadra la dedicano a lui, alla sua famiglia e a tutti i tifosi del Casarano. Il calcio è bello, ma ci sono cose più importanti: Matteo ci ha sempre seguito, anche durante la malattia, e speriamo di avergli regalato un sorriso.”

Sul piano tecnico, Di Bari ha espresso soddisfazione per la prestazione, sottolineando però i margini di miglioramento:

“I numeri fanno piacere, ma per me conta il percorso. Anche oggi abbiamo commesso qualche errore in costruzione, soprattutto per via del campo che ha rallentato il nostro gioco. Però abbiamo creato tanto, quattro occasioni nitide nel primo tempo, e nella ripresa siamo stati bravi nelle transizioni. Questa squadra diverte e si diverte: amo i giocatori come Chiricò, che portano fantasia e coraggio.”

Il mister ha elogiato il gruppo per compattezza e spirito:

“Nonostante le assenze di Di Dio, Pinto e Bright, chi è subentrato ha fatto la differenza. È un gruppo che sta bene insieme, che sa soffrire e restare unito. Anche oggi abbiamo mostrato intelligenza, sapendo aspettare e colpire nei momenti giusti.”

Infine, un passaggio sulla classifica e sul futuro:

“Fa piacere essere lì con le grandi, ma non abbiamo l’ossessione di vincere il campionato. Lavoriamo con serenità, entusiasmo e rispetto per chi ci segue. Guardiamo la classifica, certo, ma restiamo concentrati sul nostro cammino, una partita alla volta. Finché c’è musica nello spogliatoio, significa che il Casarano è vivo.”

Articoli correlati
Serie C, il Cittadella ritrova la vittoria: Diaw stende la Triestina. Vola il Casarano,... Serie C, il Cittadella ritrova la vittoria: Diaw stende la Triestina. Vola il Casarano, vince l'Ataltanta U23
Casarano, Filograna: "Accrescono le attenzioni degli avversari su di noi. Ma non... Casarano, Filograna: "Accrescono le attenzioni degli avversari su di noi. Ma non molliamo"
Salernitana, la "non" corazzata con un cuore grande così. Preoccupa la fase difensiva... Salernitana, la "non" corazzata con un cuore grande così. Preoccupa la fase difensiva
Altre notizie Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo" Vis Pesaro, Stellone: "Pareggio che pesa, dobbiamo ritrovare entusiasmo e ritmo"
Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione" Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"
Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi" Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"
Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia... Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia del gruppo"
Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese
Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio" Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Picerno, esonerato De Luca Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Picerno, esonerato De Luca
Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva" Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
4 Il retroscena di Balotelli: "In teoria dovevo andare alla Juve, ma firmai col Milan"
5 Balotelli: "Non vedo più la voglia di vestire la maglia azzurra. Esposito e Camarda forti"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
Immagine top news n.1 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto lascia il ritiro Bastoni
Immagine top news n.2 Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito
Immagine top news n.3 Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
Immagine top news n.4 Le verità di Spalletti: "Nazionale, De Laurentiis, Icardi e Totti". L'intervento integrale
Immagine top news n.5 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine top news n.6 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Immagine top news n.7 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mkhitaryan: "Volevo chiudere la carriera a Roma, all'Inter dopo due chiamate di Ausilio"
Immagine news Serie A n.2 Balotelli vuole tornare in campo: "Offerte dall'estero, speravo di trovare squadra in Italia"
Immagine news Serie A n.3 Bruscolotti risponde a Spalletti: "Inutile dire quelle scemenze. Osimhen? Girata la frittata"
Immagine news Serie A n.4 Ferguson: "In Italia allenamenti più intensi, quando c'è un giorno libero è una festa"
Immagine news Serie A n.5 Nainggolan: "Con Garcia rapporto straordinario, mi piacerebbe lavorare con lui"
Immagine news Serie A n.6 Mkhitaryan: "Inzaghi un padre, ma si è parlato più del suo addio che della finale col PSG"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casarano, Di Bari: "Fa piacere essere lì con le grandi, ma nessuna ossessione"
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, Zenti: "Siamo cresciuti tanto, oggi bravi a restare solidi"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia del gruppo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, volano Union Brescia e Ravenna: battute Pro Patria e Sambenedettese
Immagine news Serie C n.5 Cotali carica il Modena: "Clima positivo, vincere aiuta a lavorare meglio"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Picerno, esonerato De Luca
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?