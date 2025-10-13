L'Indonesia di Kluivert non va ai Mondiali, il figlio Justin: "Peccato, ha lottato tanto"
Con la sconfitta di ieri per 1-0 contro l'Iraq, svanisce il sogno dell'Indonesia di qualificarsi ai Mondiali del 2026. Brutta delusione per il ct Patrick Kluivert, rincuorato dal figlio Justin che ha parlato così - come riportato da De Telegraaf - dopo il 4-0 dell'Olanda contro la Finlandia: "Ha lottato duramente per ottenerlo, ma purtroppo non era destino.
L'ho lasciato solo per un po'. Inoltre, ero in pre-campionato con la nazionale olandese. Volevo davvero che ci andasse. Il calcio è molto popolare in Indonesia; hanno una tifoseria enorme. È fantastico quando le cose vanno bene, ma meno quando vanno male. Ho semplicemente smesso di pubblicare commenti sui social media per un po' di tempo".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
