L'Indonesia di Kluivert non va ai Mondiali, il figlio Justin: "Peccato, ha lottato tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 00:08
Paolo Lora Lamia

Con la sconfitta di ieri per 1-0 contro l'Iraq, svanisce il sogno dell'Indonesia di qualificarsi ai Mondiali del 2026. Brutta delusione per il ct Patrick Kluivert, rincuorato dal figlio Justin che ha parlato così - come riportato da De Telegraaf - dopo il 4-0 dell'Olanda contro la Finlandia: "Ha lottato duramente per ottenerlo, ma purtroppo non era destino.

L'ho lasciato solo per un po'. Inoltre, ero in pre-campionato con la nazionale olandese. Volevo davvero che ci andasse. Il calcio è molto popolare in Indonesia; hanno una tifoseria enorme. È fantastico quando le cose vanno bene, ma meno quando vanno male. Ho semplicemente smesso di pubblicare commenti sui social media per un po' di tempo".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
