Bastoni al Barcellona? Akanji: "Vedo che è tema caldo in Italia… Io spero che resti"

Nel corso della sua intervista a SportMediaset, il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato anche della situazione di mercato relativa al collega di reparto Alessandro Bastoni. Il centrale mancino è da settimane nel mirino del Barcellona, coi blaugrana che ora potrebbero affondare il colpo:

Le piace questa linea difensiva? Le dispiacerebbe se Bastoni dovesse lasciare l'Inter?

"Mi sembra di capire che sia un argomento molto caldo in Italia, in ogni intervista che faccio mi chiedono di Bastoni. Forse sarebbe meglio chiedere a lui del futuro… Io posso solo dire che mi trovo molto bene con lui, è un ottimo compagno di squadra e sarei felice se restasse".