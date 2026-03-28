Inter, Akanji: "Vogliamo scudetto e Coppa Italia. Pensiamo a vincere le nostre partite"

Impegnato in nazionale, Manuel Akanji non abbassa l’attenzione anche in ottica Serie A. Raggiunto da Sport Mediaset a margine della sconfitta della Svizzera, maturata per 3-4 con la Germania, il difensore dell’Inter parla così del momento in campionato: “iamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno”.

Per Akanji, al primo anno in Serie A e il cui contratto prevede il riscatto obbligatorio in caso di vittoria dello scudetto, l’Inter deve correre solo su se stessa: “Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni”.

Non c’è solo la Serie A tra gli obiettivi nerazzurri: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In campionato siamo primi con sei punti di vantaggio e vogliamo restare in testa sino a fine stagione. E in coppa speriamo di andare in finale battendo il Como per poi alzare il trofeo".