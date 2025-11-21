Bazzani: "L'Atalanta scalerà la classifica. Domani vedremo un Napoli con il 4-3-3"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex attaccante della Sampdoria Fabio Bazzani ha parlato del Napoli e dell'Atalanta, domani di fronte al "Maradona": "La gara con l’Atalanta sarà molto complicata per il Napoli - sottolinea TuttoNapoli.net - perché ci sono dei valori oggettivi dei nerazzurri, importanti, che non sono venuti fuori e non a caso c’è stato un cambio della guida tecnica. Palladino aspettava questa occasione ed è molto motivato. Sono convinto che l’Atalanta scalerà la classifica, guadagnerà posizioni, e già al Maradona vorrà dimostrare di essere diversa da quella vista ultimamente.

La Dea è stata sotto ritmo e senza fame rispetto a quella ammirata con Gasperini in panchina. Penso che sabato sera vedremo un Napoli con il 4-3-3, non c’è stato tempo di cambiamenti visto che i nazionali sono arrivati in questi giorni. Neres è un giocatore tecnico, può venire ‘dentro’ e potrebbe anche giocare più centrale a sostegno di Hojlund in un modulo diverso. Però anche nel 4-3-3 può fare bene, con l’idea di allargare la difesa dell’Atalanta, che è aggressiva di natura, e colpirla al centro.

Era abbastanza prevedibile che Conte saltasse la conferenza pre partita perché si sarebbe parlato di tutto quello che è successo, il ko di Bologna e le parole del tecnico e poco della partita. Conte, giustamente, vuole mettere tutte le energie sulla partita e non sulle polemiche o sulla sua permanenza a Torino durante la sosta. La partita è molto importante per il Calcio Napoli anche per quello che è accaduto nel corso della sosta ed invece ora la parola va al campo. Il tandem Lukaku-Hojlund? Sono due prime punte, però il danese è un calciatore che può svariare di più, tenendo conto che Lukaku è ormai un centravanti-boa, di riferimento e più statico rispetto ai tempi dell’Inter. Possono coesistere nel 3-5-2, come accadeva nell’Inter nella coppia con Lautaro".