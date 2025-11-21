Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve dare risposte"
Il doppio ex della gara del "Franchi" Marco Marchionni ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della sfida di domani fra la squadra di Spalletti e la Fiorentina di Paolo Vanoli: "La Juventus affronterà una squadra in difficoltà che ha cambiato allenatore, ma sappiamo tutti quanto ci tiene la Fiorentina a giocare questa partita. La gara è particolare ma difficile perché la squadra di Spalletti deve dare delle risposte".
Si aspettava di vedere la Fiorentina ultima in classifica?
"No, non me l'aspettavo, conosco l'ambiente, la passione, l'investimento fatto dalla società. Volevano fare un altro campionato, poi però è il campo che determina tutto il giudizio. Sono al di sotto delle aspettative, ma con Vanoli magari riprenderanno il cammino. Il cambiamento fa bene".