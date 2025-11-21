Belardi: "Non mi meraviglia Palladino allenatore, sempre stato un ragazzo serio e professionale"

L'ex portiere della Reggina, ed ex compagno alla Juventus di Raffaele Palladino, Emanuele Belardi ha parlato ai microfoni di Stile Tv dell'Atalanta guidata proprio dall'ex Monza e Fiorentina, arrivato per sostituire l'esonerato Ivan Juric:

"Non mi meraviglia Palladino allenatore - ha esordito come riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - lui è sempre stato un ragazzo serio, inquadrato e professionale già da ragazzino. Era molto giovane quando giocavamo insieme, è sempre stato molto intelligente, poi ha dimostrato di essere anche un buon allenatore. Il Napoli l’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario e ripetersi è sempre molto complicato. Non è girato neanche bene però perché avere una difesa sempre incerottata, un’infermeria sempre piena non è semplice.

L’infortunio di Lukaku poi è stata una botta perchè è l’attaccante più funzionale per Conte e quindi dico che delle attenuanti il Napoli le ha. Abbiamo iniziato che non c’erano neanche i palloni, il Napoli ha fatto qualcosa che va studiato non solo per ciò che concerne le vittorie, ma dal punto di vista aziendale. Oggi il Napoli è un’eccellenza del calcio europeo e De Laurentiis può essere simpatico o meno - ha concluso l'ex estremo difensore - ma ha fatto ciò che pochi altri presidenti hanno saputo fare