Napoli a +8 dal quinto posto, Bazzani: "Sì, è lo scatto decisivo per la Champions"

Il Napoli trova una vittoria pesante contro il Torino: il 2-1 ai granata permette alla squadra di Conte di fare un respiro in vista del rush finale per un posto in Champions League. Dagli studi di DAZN l'ex attaccante Fabio Bazzani ha commentato il successo degli azzurri al Maradona.

Queste le sue parole: "La corsa Champions? Questa è una vittoria pesante per il Napoli sotto questo aspetto, tre punti che lo portano a -1 dal Milan. Soprattutto recupera giocatori importanti e si vede che c'è un entusiasmo diverso anche per questo. Potrebbe aver dato lo strappo decisivo fra questa vittoria e quella vinta a Verona".

Conte intanto recupera giocatori fondamentali come Frank Anguissa e Kevin De Bruyne. E ora, come potrebbe cambiare la formazione tipo degli azzurri, man mano che questi calciatori ritroveranno la condizione? Questo il pensiero di Bazzani: "Nell'emergenza ha dovuto cambiare, ha trovato questo sistema, che sembra far rendere i giocatori nelle posizioni giuste, come Politano ed Alisson Santos. Il discorso è: nei rientri di giocatori che non sono ancora in condizione difficilmente cambierà la struttura. Saranno i giocatori che piano piano entreranno nelle varie posizioni. Non mi aspetto un nuovo cambio di modulo per giocatori che difficilmente andranno in piena condizione".