Zaniolo non convocato dall'Italia, Bazzani: "Meglio lui di Raspadori, meritava una chiamata"

L'ex attaccante Fabio Bazzani, intervenuto a DAZN dopo la vittoria dell'Udinese in casa del Genoa, ha commentato così la partita giocata al Ferraris e la non convocazione di Zaniolo in Nazionale: "Fino a quel momento il Genoa era in controllo, stava facendo la partita e sembrava avere il predominio. L’episodio del rigore prima dato e poi tolto ha inciso molto, ha indebolito il Genoa. Da lì in poi è cambiato tutto".

Su Zaniolo non convocato in Nazionale: "Zaniolo oggi è un giocatore che tira fuori la giocata nei momenti decisivi, e questo è segno di maturità. I numeri che sta portando sono quelli di un calciatore completo, che sta trovando una continuità straordinaria. È chiaro che il ct ha fatto una scelta legata alla continuità del gruppo. Da questo punto di vista lo posso anche capire. Però, guardando il rendimento di questa stagione, Zaniolo è sicuramente tra quelli che meritavano una chiamata".

Ancora su Zaniolo: "Probabilmente è anche più avanti, come condizione e continuità, rispetto a qualcuno che è stato convocato, come Raspadori che rientrava da un infortunio. Ma alla fine il commissario tecnico deve fare delle scelte, e vedremo se saranno quelle giuste. Per quello che sta facendo vedere, Zaniolo avrebbe potuto dare qualcosa di importante alla Nazionale. È in un momento positivo, è dentro la stagione e ha ritrovato fiducia".