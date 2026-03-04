Bazzani e Bologna-Roma di Europa League: "Forse era meglio il Friburgo..."

L'ex attaccante Fabio Bazzani, oggi commentatore televisivo per DAZN, è intervenuto sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno per parlare dei temi principali di casa Bologna: "Sta facendo risultati e ne aveva bisogno. Ci sono momenti in cui non puoi guardare come ti prendi certe vittorie, e non penso siano un caso: gli episodi girano a favore perché hai ritrovato spirito, sei più compatto. Oggi il Bologna non si sfalda davanti alle difficoltà, quello di novembre probabilmente non lo vedremo più".

Il Bologna attuale prevede di fatto l'aggiunta di un centrocampista al posto di un attaccante, rispetto ai mesi scorsi. Una mossa che trova concorde Bazzani: "C'è da migliorare, senza dubbio. Il mediano ha dato solidità ma tolto qualità davanti, la coperta era inevitabile perché la squadra era troppo fragile". E sui molti palloni lunghi che si vedono in questo Bologna, aggiunge: "Quando sei meno sicuro hai anche meno tranquillità nella gestione. Comunque anche l'anno scorso andava in verticale".

Bazzani poi si proietta alla suggestiva sfida tutta italiana agli ottavi di Europa League, che vedrà il Bologna opposto alla Roma: "Avevano una lacuna davanti, ma l'hanno colmata con Malen. Il suo potenziale offensivo ha anche esaltato la solidità difensiva della squadra, l'olandese è perfetto per la squadra. E Gasperini è stato bravo a impattare in un ambiente difficile. Accoppiamento tosto per il Bologna, ma la Roma dovrà mettere tante energie sul campionato. Forse era meglio il Friburgo…".