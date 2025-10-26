Berardi in ospedale, Dybala il bomber di Gasp, il derby dell'Appennino: le top news delle 18

La Roma approfitta del passo falso delle milanesi e si porta di nuovo in vetta alla classifica, assieme al Napoli. Al Mapei, la squadra di Gian Piero Gasperini ha prevalso infatti per 1-0 grazie a una rete di Dybala, che ha firmato il gol della vittoria poco dopo il quarto d'ora di gioco. L'allenatore giallorosso nel post partita ha sottolineato però l'importanza di mantenere i piedi per terra, dichiarando che la sua Roma deve continuare a crescere e concentrarsi sul prossimo impegno contro il Parma. In conferenza, Gasperini ha anche discusso della gestione dei suoi giocatori offensivi, tra cui Dybala, che ha ripreso a giocare dopo un periodo di infortunio: "Dybala è un attaccante straordinario, deve fare tanti gol e quest'anno può fare la sua migliore stagione in termini di reti".

Dal lato del Sassuolo, mister Fabio Grosso ha difeso la prestazione della sua compagine, pur lamentando l’ingenuità che ha portato al gol della Roma. "Abbiamo fatto una buona partita, ma è stato un peccato non riuscire a concretizzare le occasioni create", ha dichiarato l’allenatore neroverde. Il tecnico ha anche aggiornato tutti sulla situazione di capitan Berardi, che è stato portato in ospedale per accertamenti dopo uno scontro di gioco, ma le notizie sembrano positive.

Nel frattempo, il Verona ha visto sfumare a sorporesa la vittoria contro il Cagliari. I gialloblù erano passati in vantaggio grazie al gol di Gagliardini e al raddoppio di Orban, ma nel recupero la squadra di Pisacane ha trovato la forza di rispondere. Prima con Idrissi e poi con Felici, il Cagliari ha pareggiato nel finale, portando il risultato sul 2-2. Adesso, tra le mura del Franchi, c'è invece il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna.