Fiorentina-Bologna ad alta tensione: il dg viola Ferrari risponde a tono ai contestatori

Fiorentina-Bologna ad alta tensione: il dg viola Ferrari risponde a tono ai contestatori
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Dimitri Conti
ieri alle 21:15Serie A
Dimitri Conti

Finale da far west quello al Franchi, che ha visto la Fiorentina rimontare fino al 2-2 contro il Bologna in una partita che sembrava insperata ma che alla fine ha regalato almeno un punto ai viola, famelici nello sfruttare due calci di rigore e un cartellino rosso rimediato da Holm.

Non solamente i protagonisti in campo, però, perché la tensione ha toccato anche qualche protagonista in tribuna, come per esempio il direttore generale dei toscani Alessandro Ferrari. L’episodio viene raccontato da Firenzeviola.it e risale al minuto 66 della partita, quando il Bologna aveva trovato la rete del momentaneo 0-3 grazie a Dallinga, un gol che è stato annullato.

Come racconta il portale tematico dedicato alla Fiorentina, alcune decine di tifosi presenti nei settori intorno alla tribuna autorità, hanno applaudito ironicamente il direttore generale, raggiunto anche da grida e offese a causa del momento che sta attraversando la squadra. Lo stesso Ferrari, poi, dopo un iniziale silenzio, non è riuscito a mantenere la calma, rispondendo alle contestazioni più calde e facendo ulteriormente alzare i toni della discussione. Uno scontro verbale durato pochi secondi che ha poi portato Ferrari a tornare al suo posto in tribuna autorità per proseguire la visione della partita. A fine partita, dopo le grida di tribuna e parterre, i dirigenti della Fiorentina sono stati contestati anche dalla curva Fiesole con il coro: "Società inesistente".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
