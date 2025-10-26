Live TMW Fiorentina, De Gea: "Prendiamoci la reazione. Paura? Siamo uomini, non possiamo averla"

Per analizzare il 2-2 maturato al Franchi tra Fiorentina e Bologna, nel post partita si è presentato in conferenza stampa il portiere gigliato David De Gea. Queste le sue parole: “Sicuramente nessuno si aspettava questo inizio di stagione. Non abbiamo ancora vinto e siamo in difficoltà. La squadra non sta facendo bene ma dobbiamo essere positivi. Oggi la partita era quasi persa ma abbiamo fatto una buona reazione e per poco non la vinciamo. In questo momento dobbiamo prendere tutte le cose positive anche se non è facile”.

Questo inizio vi ridimensiona?

“Se non ci crediamo noi… Noi dobbiamo crederci più di tutti, alzando il livello e vincere le partite. La serie A è dura ma questo è il calcio: dobbiamo rimanere uniti assieme ai tifosi, è durissima anche per loro ma dobbiamo seguire lo stesso percorso. Io la squadra la vedo, lavoriamo bene, siamo carichi prima delle partite, e poi non riusciamo a vincere…”.

Oggi il problema della Fiorentina è più mentale o tecnico?

“Se abbiamo paura di giocare… siamo uomini, giochiamo per la Fiorentina, non possiamo sentire la pressione. Per me questa è una scusa. In campo stiamo facendo male, qualche giovane può sentire la pressione, ma questo è il momento di fare meglio. Siamo vicini a fare questa vittoria e sono sicuro che quando vinceremo inizieremo a giocare meglio e a vincere di più”.

Come giudica gli episodi del VAR?

“Un po’ un caos…Qualche volta ti danno a favore, altre no, è un po’ strano. Ma questo è il calcio di oggi e va accettato”.