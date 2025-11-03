Berardi riporta tutto in parità a inizio ripresa: è 1-1 al Mapei tra Sassuolo e Genoa
Trova subito il pareggio il Sassuolo ad inizio ripresa grazie al secondo gol in stagione di Domenico Berardi che buca Leali con un sinistro di rapina dopo aver raccolto il pallone prolungato di testa da Colombo sugli sviluppi di un corner in favore dei neroverdi. E' 1-1 al Mapei al 47'
