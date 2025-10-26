Sassuolo, Berardi in ospedale per accertamenti dopo lo scontro con Cristante
In casa Sassuolo c'è un po' di apprensione per le condizioni di Domenico Berardi, col giocatore neroverde uscito dal campo durante la sfida contro la Roma dopo uno scontro di gioco con Cristante.
Il giocatore, informa DAZN, è stato accompagnato in ospedale per dei controlli visti i giramenti di testa accusati nei momenti successivi allo scontro. Le sensazioni inducono alla tranquillità, col problema che non dovrebbe essere niente di grave. Ma probabilmente se ne saprà di più nelle prossime ore.
