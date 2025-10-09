Berti verso l'esordio in U21 nella sua Cesena, Baldini: "Se lo merita davanti al suo pubblico"

Il commissario tecnico dell'Italia Under21, Silvio Baldini, ha parlato prima della sfida contro la Svezia in programma domani sera - ore 18.15 - al Dino Manuzzi di Cesena. Queste le sue specifiche dichiarazioni sul centrocampista Tommaso Berti, ex Fiorentina tornato al Cesena e pronto a esordire proprio nella sua città: "Questo ragazzo qui se lo merita. È molto valido, disponibilissimo, sa accettare tutto. Credo che in questa partita ci sarà il suo spazio per potere giocare. Giusto che davanti al suo pubblico abbia la possibilità".

Quali pericoli con la Svezia?

"Non è che non mi soffermo sugli avversari, perché quando preparo gli allenamenti li preparo in base a chi si troveranno davanti. Questo però lo metto in secondo piano, servono che i nostri ragazzi vadano in campo liberi di esprimere il proprio talento. Sono giovani, possono correre, se lo fanno siamo già a metà dell'opera. Con le qualità che hanno possono avere solo paura di loro stessi. Devono vivere la partita come i bambini che vogliono andare a giocare al campetto per incontrare gli amici. Sarebbe da prenderli e abbracciarli uno per uno, un gruppo così voglioso e contento di stare insieme... Il nostro preparatore atletico ci dà dei dati, loro si allenano come una partita. Quello di oggi sarà un allenamento con un'intensità più bassa".

Sulle scelte.

"L'unico mio problema è chi mandare in tribuna, perché nessuno lo meriterebbe. Domani quando dovrò dire i venti che faranno la gara... Per me ci sarà da dire cinque nomi e sono davvero in difficoltà. Dal punto di vista umano, dove tutti vogliono portare qualcosa, mi sento in imbarazzo. Non è facile, alle volte si rischia di dire delle bugie. Purtroppo è un'offesa a chi non parte dall'inizio".

