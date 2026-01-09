Bertolucci: "Milan, al massimo il quarto posto. Fiorentina? Bastano un paio di vittorie"

Paolo Bertolucci, ex campione di tennis e noto tifoso del Milan, ha analizzato il momento della Fiorentina in vista del prossimo confronto di campionato tra viola e rossoneri. Intervistato da Lady Radio, l'ex tennista ha espresso un giudizio positivo sulla squadra di Paolo Vanoli.

"La Fiorentina non è da Champions League, ma nemmeno da lotta per la salvezza", ha dichiarato Bertolucci. "Con un paio di successi la squadra può mettersi praticamente al sicuro. Il gruppo sta recuperando fiducia, come dimostrato dalla prestazione di Roma dove è mancato poco per il colpaccio. Gli ultimi innesti di mercato rappresentano inoltre un segnale importante: credo che i viola possano puntare seriamente alla qualificazione europea".

L'ex tennista ha poi riservato un pensiero a Stefano Pioli, ex tecnico rossonero e viola protagonista di un avvio difficile sulla panchina gigliata: "Non mi sarei mai aspettato un rendimento così deludente. L'ho incontrato la scorsa estate e lo ricordo entusiasta all'idea di tornare a Firenze. Aveva bei ricordi della città, si era trovato bene in passato e credeva fortemente nel progetto. Evidentemente qualcosa non ha funzionato come previsto".

Per quanto riguarda il Milan, Bertolucci ha fissato l'asticella delle aspettative: "Il massimo traguardo raggiungibile per i rossoneri resta il quarto posto".