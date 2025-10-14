TMW Bisoli: "Questo Modena, è più forte di quello che fu mio. Può arrivare fino in fondo"

Archiviata la sosta Nazionali, la Serie B è pronta a riprendere il suo normale corso, con il campionato cadetto che riprenderà a partire da venerdì 17 ottobre. Sulla stagione che ha per ora visto giocare 7 giornate, nel corso della rubrica A tu per tu - consueto appuntamento targato TuttoMercatoWeb.com - si è espresso mister Pierpaolo Bisoli.

Queste le sue parole: "Credo che ci siano tre squadre fuori categoria. Monza, Venezia e Palermo. Poi c'è un lotto di squadre importante, con il Modena che s'è preso un margine importante, e può arrivare in fondo. Ha un allenatore che mi piace e una proprietà importantissima che ha ancora tanta passione. Rispetto alla mia, che era una buona squadra, questa è una compagine nettamente importante. Lo Spezia? Quando perdi la Serie A agli ultimi dieci minuti e anche calciatori importanti come Pio Esposito, qualcosa può anche andare storto. La società s'è stretta intorno a D'Angelo e di ciò sono contento, e di ciò sono contento, perché il rispetto per il lavoro degli allenatori è importante".

Intanto, guardiamo anche a quello che è il programma completo del turno:

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025

Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre 2025

Ore 15.00 Frosinone - Monza

Ore 15.00 Mantova – Südtirol

Ore 15.00 Pescara-Carrarese

Ore 15.00 Reggiana-Bari

Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino

Ore 19.30 Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre 2025

Ore 15.00 Palermo-Modena

Ore 17.15 Empoli-Venezia

Ore 19.30 Catanzaro-Padova