Bisoli: "Questo Modena, è più forte di quello che fu mio. Può arrivare fino in fondo"
Archiviata la sosta Nazionali, la Serie B è pronta a riprendere il suo normale corso, con il campionato cadetto che riprenderà a partire da venerdì 17 ottobre. Sulla stagione che ha per ora visto giocare 7 giornate, nel corso della rubrica A tu per tu - consueto appuntamento targato TuttoMercatoWeb.com - si è espresso mister Pierpaolo Bisoli.
Queste le sue parole: "Credo che ci siano tre squadre fuori categoria. Monza, Venezia e Palermo. Poi c'è un lotto di squadre importante, con il Modena che s'è preso un margine importante, e può arrivare in fondo. Ha un allenatore che mi piace e una proprietà importantissima che ha ancora tanta passione. Rispetto alla mia, che era una buona squadra, questa è una compagine nettamente importante. Lo Spezia? Quando perdi la Serie A agli ultimi dieci minuti e anche calciatori importanti come Pio Esposito, qualcosa può anche andare storto. La società s'è stretta intorno a D'Angelo e di ciò sono contento, e di ciò sono contento, perché il rispetto per il lavoro degli allenatori è importante".
Intanto, guardiamo anche a quello che è il programma completo del turno:
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre 2025
Ore 20.30 Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre 2025
Ore 15.00 Frosinone - Monza
Ore 15.00 Mantova – Südtirol
Ore 15.00 Pescara-Carrarese
Ore 15.00 Reggiana-Bari
Ore 17.15 Juve Stabia-Avellino
Ore 19.30 Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre 2025
Ore 15.00 Palermo-Modena
Ore 17.15 Empoli-Venezia
Ore 19.30 Catanzaro-Padova
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30