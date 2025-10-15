Inter, novità in vista per Oaktree: Brookfield diventa unico azionista. I dettagli

Novità in vista per Oaktree Capital Management e di conseguenza anche per l'Inter. Come riportato da Bloomberg, la canadese Brookfield Asset Management starebbe per rilevare il colosso americano del credito e proprietario dei nerazzurri. Il gruppo, che ha sede a New York, diventerà azionista unico del fondo e acquisirà il 26% di Oaktree, detenuto dai soci fondatori per un valore di circa 3 miliardi di dollari.

La società americana viene valutata 11,5 miliardi complessivi e l'annuncio di tale operazione è arrivato lunedì con un comunicato ufficiale. Howard Marks, uno dei due cofondatori di Oaktree che aveva mantenuto una quota minoritaria, ha commentato così la notizia, come si legge nella nota: "Con questo allineamento più stretto. Oaktree continuerà a essere al centro della strategia creditizia di Brookfield. Vediamo grandi opportunità per far crescere il marchio ed espandere ciò che possiamo offrire ai nostri clienti".

Brookfield, che tradizionalmente si focalizza su immobile e infrastrutture, ha rafforzato negli anni con la partnership con Oaktree la sua presenza nel settore del credito. La holding finanzierà 1,6 miliardi del prezzo totale e la restante parte verrà coperta dalla controllante Brookfield Corporation. L'amministratore delegato Bruce Flatt ha spiegato: "Questo passo ci consentirà di ampliare la nostra divisione creditizia, rafforzare la collaborazione tra le diverse aree di business e migliorare la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli investitori". La chiusura dell’accordo è attesa all’inizio del prossimo anno, con gli Stati Uniti che diventeranno il principale mercato di Brookfield Asset Management.