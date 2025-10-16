Bisseck ai margini dell'Inter e fuori della Nazionale: può chiedere la cessione per rilanciarsi

Non è un periodo facile per Yann Bisseck con l'Inter, finito ai margini della rosa di Cristian Chivu che mette a rischio anche la sua convocazione ai Mondiali con la Germania - suo grande obiettivo -. Sono soltanto due le presenze del giocatore fin qui accumulate: la partita di Champions contro lo Sparta Praga (67’) e l’esordio di agosto in campionato contro l’Udinese (90’). Tra l'altro proprio contro i friulani fu uno dei peggiori, contribuendo alla sconfitta patita a San Siro.

Ora però il giocatore si sente pronto per tornare e, se il tecnico rumeno non gli concederà spazio, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe forzare la mano per una cessione immediata, magari già a gennaio. Dopo lo sbarco nel calcio italiano, a 24 anni il suo percorso di crescita sembra essersi bruscamente interrotto, visto che anche con la maglia della Germania non è riuscito a dare seguito al debutto dello scorso marzo contro l’Italia. Una serie di congiunture sfavorevoli l’ha tagliato fuori dal giro della propria nazionale e il campionato preferito per sbocciare del tutto rimane sempre la Premier League, oltre che un ritorno in patria dove da tempo lo segue l'Eintracht Francoforte.

La scorsa estate l’Inter ha rifiutato oltre 30 milioni dal Crystal Palace, ma è proprio dall'Inghilterra che può arrivare un’offerta tale da far vacillare il club di viale della Liberazione. In caso di cessione l’Inter dovrebbe poi cautelarsi con un sostituto all’altezza. I prossimi due mesi saranno decisivi, molto dipenderà dalla spazio che Bisseck riuscirà a ritagliarsi e da come sfrutterà le proprie chance.