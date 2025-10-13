Bisseck ancora nel mirino dell'Eintracht Francoforte. La pista può riaprirsi a gennaio

Yann Bisseck è finito ai margini dell'Inter e potrebbe essere tra gli indiziati a lasciare i nerazzurri già nel corso della prossima finestra di trasferimenti invernale, visto che ha una pretendente di vecchia data dalla Bundesliga.

Su Bisseck, riferisce Sport Bild, c'è infatti da tempo interessato l'Eintracht Francoforte che aveva intenzione di prenderlo già da prima che firmasse con i nerazzurri, quando era ancora 'solo' un tesserato dell'Aarhus in Danimarca. La seconda manifestazione di interesse espressa dalla squadra di Francoforte risale invece alla scorsa estate, quando però la società nerazzurra aveva fissato una valutazione ritenuta troppo elevata per il suo cartellino. I contatti in realtà non si sono mai interrotti davvero, può riaprirsi la pista già a gennaio.

Bisseck non ha trovato troppo spazio con l'Inter in questa stagione. Il difensore classe 2000, con doppio passaporto tedesco e camerunense ma che come nazionale rappresenta la Germania, ha messo insieme appena 2 presenze in questa stagione. Entrambe le volte, da titolare: una volta a fine agosto nella sconfitta casalinga contro l'Udinese, nella quale non aveva offerto un gran contributo, la seconda a fine settembre in Champions League contro i cechi dello Slavia Praga. Troppo poco, anche in vista dei prossimi Mondiali.