Nel radar della Serie A - A Empoli è nata una stella. Impatto devastante di Popov

Pochi avrebbero scommesso su Bogdan Popov a inizio stagione. Probabilmente solo Guido Pagliuca, tecnico dell’Empoli, che ha deciso di puntare forte su di lui. Una scelta che, nonostante le difficoltà della squadra toscana, può già considerarsi vincente. Nella giornata di oggi è arrivato l'esonero di Pagliuca, vedremo se il nuovo allenatore continuerà a scommettere sul talento ucraino,

L'esordio: l'impatto devastante in Serie B

Dopo l'arrivo in Italia e l'iniziale gavetta nelle formazioni giovanili (Under 17 e Primavera), il suo potenziale è esploso in questa stagione. Popov ha compiuto il grande salto debuttando in Serie B con l'Empoli e ha avuto un impatto devastante, realizzando una doppietta al debutto. Si è subito affermato come un prospetto di punta, con ottime statistiche realizzative nella categoria cadetta.

Le qualità: altezza, agilità e fiuto del gol

Popov è un attaccante atipico per la sua età. I suoi 193 cm di altezza e la sua struttura fisica lo rendono un punto di riferimento importante per la squadra, ma a questa stazza abbina una sorprendente agilità e coordinazione. È un centravanti moderno che ama partecipare alla manovra, sa giocare bene spalle alla porta per far salire la squadra e si muove con intelligenza tra le linee. Il suo punto di forza è la finalizzazione: segna di testa, ma anche con giocate di fino, dimostrando una notevole freddezza in area

Bohdan Popov, la sua scheda

Nato il: 4 aprile 2007

Nazionalità: Ucraina

Posizione: Punta centrale

Piede: Destro

Squadra attuale: Empoli

Scadenza: 30 giugno 2028 (opzione per una ulteriore stagione)