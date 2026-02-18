Genoa, porte aperte al "Signorini": iniziata la marcia di avvicinamento alla gara col Torino

Non erano ancora le 14.30 quando il gruppo fa capolino sul manto erboso del "Signorini". Sugli spalti centinaia di tifosi pronti ad applaudirlo. Il Genoa apre le porte del suo centro sportivo per la ripresa degli allenamenti in vista della gara casalinga contro il Torino. Un abbraccio collettivo tra squadra ed ambiente uniti più che mai verso la conquista dell'obiettivo finale. E la gara del "Ferraris" in programma domenica prossima alle ore 12.30 è una tappa importante che arriva dopo il pareggio ottenuto contro la Cremonese domenica scorsa.

Partitelle a campo ridotto

Dopo i saluti al pubblico, un applauso collettivo della squadra rossoblù, mister Daniele De Rossi ha diretto la seduta con esercizi aerobici con l'ausilio di esalatici e torelli. Successivamente il gruppo si è cimentato in una partitella undici contro undici a campo ridotto ed infine con altrettante partitelle sei contro sei con le porticine. Questo il menù di un pomeriggio in cui il sole ha baciato la seduta pomeridiana del Grifone a Pegli.

Autografi e selfie

Il gran finale della seduta, a cui hanno assistito anche Andres Blazquez, Razvan Rat e Diego Lopez, ha visto Vasquez e compagni andare sotto la tribunetta per firmare autografi e fare fotografie con il pubblico presente.