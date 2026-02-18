Maignan regala il vantaggio al Como: Nico Paz ringrazia e fa 0-1. Milan sotto come all'andata

Como in vantaggio a San Siro, 0-1 lariano sul campo del Milan al 32' con Nico Paz! Il numero 10 ospite approfitta di un clamoroso errore di Maignan in impostazione dal basso, con rinvio che il portiere francese spedisce clamorosamente sul piede dell'argentino, che ringrazia e deposita la palla nel sacco. Il Como è in vantaggio contro il Milan, come nella partita d'andata al Sinigaglia che però i rossoneri erano riusciti a ribaltare fino all'1-3.

