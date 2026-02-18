Inter, Mkhitaryan avverte: "A Bodo in tanti hanno faticato, non dobbiamo fare figuracce"

Alla vigilia di una trasferta che nasconde più insidie del previsto, la parola passa all’esperienza. Henrikh Mkhitaryan ha inquadrato la sfida europea dell’Inter sul campo del Bodø/Glimt, parlando a Inter TV e richiamando tutti alla massima attenzione.

“Dovremo giocare bene ed evitare errori. Sappiamo che qui non è semplice e che servirà fare il massimo per ottenere un risultato utile in vista del ritorno”, ha spiegato il centrocampista armeno, soffermandosi anche sulle particolarità dell’impianto. “Non abbiamo mai giocato su questo campo, è sintetico, ma non vogliamo cercare scuse. Molte squadre hanno avuto difficoltà qui e dobbiamo essere bravi a non incappare in una figuraccia”.

Mkhitaryan ha poi allargato il discorso alla gestione del gruppo, considerando le assenze e le rotazioni previste. “Chi scenderà in campo, o entrerà a gara in corso, dovrà dare tutto per la squadra. È quello che conta davvero. Il mister sta ruotando gli uomini e tutti vogliamo dare una mano”.