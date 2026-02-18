Sassuolo, Nzola: "Sono un attaccante ma a me piace quando la squadra gioca bene"

M'Bala Nzola si descrive. Nel corso dell'intervista concessa ai canali ufficiali del club, l'attaccante del Sassuolo ha parlato delle sue caratteristiche in campo: "A me piace attaccare la profondità - ha sottolineato il centravanti della formazione neroverde arrivato a gennaio - venire a giocare, non mi piace troppo stare lì davanti, quindi muovermi. Diciamo che è un po' il mio difetto, perché il mio procuratore e tanti allenatori mi hanno detto che dovevo stare lì e fare gol. Lo so che sono un attaccante, però a me piace quando la squadra gioca bene, quando gioco bene. Ho sempre detto che preferisco giocare bene, vinciamo, che fare gioco male e ho fatto gol, mi sento male. Lo so che un attaccante deve fare gol, però io sono uno che piace giocare, venire e toccare la palla".

Naruto?

"Naruto è uno che è stato abbandonato. La gente lo trattava male, lo lasciava, lo insultava, però non ha mai mollato. Non ha mai mollato, ha sempre lavorato. Si diceva sempre che aveva un sogno. Diceva che io sarò questo e l'ha raggiunto. Questa è un po' la mia vita. Quando ho visto il Naruto ho detto questo sono io".

Leggi le dichiarazioni di M'Bala Nzola