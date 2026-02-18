Marotta: "Da quando è arrivato Oaktree fatto maggiori investimenti rispetto agli ultimi anni"

Si guarda troppo ai bilanci e poco alla competitività delle squadre in Serie A? Questa è una delle domande che è stata posta a Giuseppe Marotta nel corso del suo intervento su Sky Sport prima della gara contro il Bodo/Glimt. Il presidente dell'Inter ha così risposto:

"Non sono del tutto d'accordo. Il nostro calcio è in processo involutivo da un decennio, la presenza dei fondi è arrivata in un momento storico difficile. Se immaginiamo che le due milanesi sono di proprietà straniere, vuol dire che senza la situazione sarebbe stata ancora peggiore. Da quando è arrivato Oaktree abbiamo fatto maggiori investimenti rispetto agli ultimi anni. È cambiato il modello, ma non sono scettico sull'arrivo dei fondi. C'è fondo e fondo, va valutato chi ha voglia di creare un percorso virtuoso e non solo speculativo. Noi siamo fortunati".