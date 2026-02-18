L'Inter va sotto a metà primo tempo: bella azione del Bodo/Glimt, Fet sigla l'1-0
Poco prima del giro di boa del primo tempo il Bodo/Glimt si porta in vantaggio contro l'Inter. Bella azione del sodalizio norvegese, che con quattro passaggi va in porta con il pallone: a finalizzare la manovra corale è Fet, che sigla l'1-0 a tu per tu con Sommer.
