Esposito rimette in carreggiata i suoi: gol convalidato dopo un check, Bodo-Inter 1-1
Pio Esposito trova un altro gol, stavolta in Champions League, e rimette l'Inter in carreggiata a Bodo. Cross dalla destra, rimpallo in area di rigore su cui si fionda l'ex Spezia, bravissimo a girare in rete a gran velocità per l'1-1. C'era un dubbio su un tocco di mano dello stesso Esposito, ma dopo un check l'arbitro Siebert ha convalidato la rete.
