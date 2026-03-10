Bologna, Bernardeschi assicura: "Voglio la finale di E. League. Orsolini? Dualismo sano"

"Il primo step erano gli ottavi, ora che li abbiamo raggiunti vogliamo arrivare in finale": così l'esterno del Bologna, Federico Bernardeschi, in una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La squadra di Vincenzo Italiano è attesa dall'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma, in programma giovedì alle 18.45 allo stadio Dall'Ara.

"Io avrei preferito affrontare una straniera" - aggiunge al riguardo Bernardeschi - "soprattutto perché da italiano sarei stato contento di portare due squadre più avanti possibile". Nella nuova vita in rossoblu, la concorrenza interna è rappresentata da un altro italiano, simbolo del club: "Il dualismo con Orsolini? "Lo vivo in maniera molto serena" - assicura - "fa parte del calcio, io sapevo che scegliendo il Bologna mi sarei giocato il posto con lui e viceversa. La competizione sana fa molto bene".

Nessun dubbio per lui nel ritorno in Serie A, nonostante più di qualcuno non era certo del suo impatto dopo l'avventura canadese: "Scetticismo su di me dopo la MLS? Non sono andato in Canada per fare una passeggiata di salute. (...) Mi sono sempre allenato in modo maniacale, ho imparato da Cristiano Ronaldo quando eravamo alla Juventus ad essere un professionista a 360 gradi e avere equilibrio".