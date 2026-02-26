Bologna, Bernardeschi: "Ci siamo parlati e guardati negli occhi. Preferisco affrontare il Friburgo"

Federico Bernardeschi, esterno del Bologna, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Sky: "Preferisco affrontare il Friburgo perchè spero che tutte le italiane passino il turno".

Grande soddisfazione andare avanti?

"Si, grandissimo cammino europeo. Se avessimo gestito al meglio due o tre partite potevamo andare avanti direttamente. Ci sono squadre che giocano ad alta intensità, siamo fieri di passare il turno".

Come vi siete ricompattati?

"Credo che quando passi dei momenti difficili devi ricominciare dalle basi. Quando non vinci tante partite, soprattutto in casa, è normale che il korale vada giù, anche se questo gruppo ha valori importanti. Ci sta incontrare delle difficoltà, ne stiamo uscendo piano piano. Quarta vittoria consecutive, seconda in casa. Ci siamo parlati e guardati negli occhi, quando le cose vanno male bisogna guardarsi negli occhi".