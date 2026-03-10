Bologna, Bernardeschi ricorda: "Mi cercarono Atalanta e Roma. Juve? Volevo la 10, andò a Dybala"

Il Bologna si proietta sul derby italiano in Europa League contro la Roma: in una stagione meno positiva di quella scorsa in campionato, la squadra di Italiano punta ad andare avanti fuori dai confini nazionali. L'esterno rossoblu Federico Bernardeschi ne ha parlato in una intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

"Credo che la squadra abbia avuto una battuto d'arresto fisiologica dopo tre anni importanti" - ha riconosciuto - "culminati con la vittoria della Coppa Italia. Dovevamo avere qualche punto in più d stare più vicini al treno delle coppe" - aggiunge - "però l'Europa League ci può dare un vantaggio. Dobbiamo cercare di approfittarne".

Niente sfida con l'ex compagno Dybala, infortunato: "Mi spiace per Paulo" - spiega - "lo avrei sfidato volentieri, anche se il suo sinistro è sempre meglio non averlo contro...". Riguardo al periodo assieme alla Juventus, ricorda: "Chiesi di poter avere la maglia numero 10, mi dissero che ero troppo giovane e dovevo aspettare almeno un ano. Poi la prese Dybala, che era già al terzo anno in bianconero e quel treno per me passò".

Spazio poi a una rivelazione di mercato: "Sì, Gasperini mi voleva all'Atalanta, mi chiamò prima che andassi a Toronto e fui tentato. La Roma? Mi cercò quando ero alla Juve, ma dissi no: stavo bene a Torino".