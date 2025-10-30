Bologna, Bernardeschi risponde presente: da titolare fa meglio. In attesa del primo gol

Federico Bernardeschi è tornato titolare al Dall’Ara e ha risposto presente. Contro il Torino il numero 10 del Bologna ha offerto una delle sue migliori prestazioni stagionali, confermando di trovarsi molto più a suo agio dal primo minuto che da subentrato. A scriverlo è il Corriere dello Sport. L’ultima volta da titolare risaliva al 20 settembre, contro il Genoa: da allora, un utilizzo a singhiozzo tra Serie A ed Europa League, spesso con ingressi in corsa che non avevano convinto pienamente Thiago Motta.

I segnali, però, sono incoraggianti. Bernardeschi non ha ancora trovato il gol, ma la sua condizione fisica e mentale cresce gara dopo gara. Contro il Torino ha sfiorato la rete con una conclusione potente e precisa, fermata soltanto da un grande intervento di Paleari sotto la Curva Bulgarelli. Già a Cagliari aveva messo in mostra la sua qualità con un tiro destinato all’incrocio, respinto da Caprile.

L’ex Juventus si sta ritrovando: ha ritrovato gamba, fiducia e la voglia di rischiare la giocata, quella che in passato lo aveva reso imprevedibile. Sempre schierato sull’esterno destro, in alternanza con Orsolini, Bernardeschi è ormai vicino alla svolta. Prima della sosta ci saranno tre partite – Parma, Brann e Napoli – che possono diventare l’occasione perfetta per sbloccarsi. Il Dall’Ara lo aspetta: il primo gol in rossoblù sembra davvero dietro l’angolo.