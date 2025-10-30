Sandro Sabatini: "Questo contratto con la Juventus non fa onore alla storia di Spalletti"

Contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione. È questa la formula che ha messo d’accordo Luciano Spalletti e la Juventus, ma non convince, per esempio, Sandro Sabatini. Il giornalista ne ha parlato nell’ultima puntata di Pressing sulle reti di Mediaset: “L’uomo che fece iniziare a Spalletti la carriera di allenatore è Silvano Bini: inizia da ragazzo a Empoli e ha sempre un guizzo, un qualcosa da inventare. I riferimenti statistici a Roma o altri club valgono per la sua storia.

Mi sembra che si stia sottovalutando, e lo dico con ammirazione e rispetto, sperando di sbagliarmi, il trauma della Nazionale. Se lo sta togliendo di dosso solo ora, spero se lo tolga assolutamente.

È un uomo che vuole andare a tutti i costi alla Juventus con un contratto che non fa tanto onore alla sua storia, ne parlo da ammiratore della sua storia: a 67 anni Spalletti accetta otto mesi di contratto?".