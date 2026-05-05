TMW Pisa, Marin resta nel mirino del Siviglia. Ma gli andalusi ancora non affondano per due motivi

Il Siviglia continua a monitorare da vicino la situazione legata a Marius Marin, centrocampista di proprietà del Pisa il cui contratto resta in scadenza al termine di questa stagione.

Il club andaluso già da diverse settimane ha preso contatti col calciatore rumeno, salvo poi frenare prima dell'affondo finale. Due i motivi dietro lo stand by: da una parte il Siviglia vuole capire come evolverà il recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato un mese e mezzo fa. In questo senso da segnalare come il giocatore sia ancora impegnato in sedute personalizzate, senza una data certa per il rientro in campo. Dall'altra gli andalusi stanno dirottando ogni energia verso il campo, vista la difficile corsa per evitare la retrocessione. In questo senso, di fondamentale importante la vittoria di ieri sera contro la Real Sociedad, con la squadra andalusa ora a +1 dall'Alaves terzultimo.