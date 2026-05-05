Genoa, con la salvezza matematica scatta anche il rinnovo di mister De Rossi

L'obbligo di riscatto di Lorenzo Colombo dal Milan (leggi qui), ma non solo. Con il raggiungimento della salvezza matematica - arrivata in seguito al ko della Cremonese contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato - in casa Genoa è scattata anche un'altra condizione contrattuale che vede protagonista direttamente il tecnico Daniele De Rossi.

La salvezza - sottolinea Sky Sport - ha infatti attivato il rinnovo automatico del contratto di De Rossi, che adesso si potrà confrontare con la società per definire i programmi futuri.

Inoltre, detto di Colombo e di mister De Rossi, il Genoa è parallelamente al lavoro su diversi prolungamenti. Dopo quello già ufficializzato di Sabelli fino al 2028, è in dirittura d'arrivo anche il rinnovo del portiere Leali. Infine, le parti stanno trattando anche per prolungare i contratti di Caleb Ekuban e Junior Messias.