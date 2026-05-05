Bologna, si va avanti con Italiano: entro questa settimana l'incontro, il mister può restare

Il Bologna e Vincenzo Italiano sono pronti a proseguire insieme. L'allenatore della formazione felsinea è stato uno degli artefici della conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione riportando un trofeo nel capoluogo emiliano dopo tantissimi anni. La stagione in corso si è è conclusa invece con un po' di delusione vista la mancata qualificazione alle coppe europee dopo l'eliminazione dall'Europa League ai quarti di finale.

La voglia però di andare avanti c'è ed è evidente. Il mister infatti andrà in scadenza di contratto nel 2027 per cui fretta non ce n'è ma dalla altra parte c'è la volontà di voler continuare un percorso iniziato nel 2024 proprio con l'ex Fiorentina e Spezia per proseguire. E per questo motivo che le parti presto si incontreranno per chiudere la questione una volta per tutte.

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il summit è previsto questa settimana ed il match contro il Napoli in programma lunedì prossimo certamente aiuta.