Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 21: l'Aston Villa la sblocca nel recupero
TUTTO mercato WEB
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 21. Aston Villa che la sblocca solo nei minuti di recupero con Maatsen. Male il Lione di Fonseca già sotto di due reti a Siviglia, il Fenerbahçe di Domenico Tedesco non riesce a sfondare in Repubblica Ceca.
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 1-0
45' + 1 Maatsen
Betis - Lione 2-0
30' Ezzalzouli, 35' Antony
Bologna - Brann 0-0
Braga - Genk 1-1
30' Zalazar (B), 45' + 2 Heymans (G)
Ferencvaros - Ludogorets 1-0
32' Kanichowski
PAOK - Young Boys 0-0
Viktoria Plzen - Fenerbahçe 0-0
Rangers - Roma 0-2
13' Soulé, 37' Pellegrini
Stoccarda - Feyenoord 0-0
