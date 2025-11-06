Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 21: Crystal Palace avanti sull'AZ
Di seguito i risultati al 45' delle gare di Conference League. Bene il Crystal Palace avanti di due reti nel big match contro l'AZ Alkmaar, malissimo invece il Rayo Vallecano che deve recuperare due reti ai polacchi del Lech Poznan. Strasburgo di misura in Svezia.
Crystal Palace - AZ Alkmaar 2-0
22' Lacroix, 45' + 4 Sarr
Dinamo Kiev - Zrinjski 1-0
21' Popov
Hacken - Strasburgo 0-1
21' Enciso
Losanna - Omonia Nicosia 1-1
34' Neofytou (O), 40' Bair (L)
Lincoln - Rijeka 0-1
41' Fruk
Shelbourne - Drita 0-0
Shkendija - Jagiellonia 0-0
Rapid Vienna - Universitatea Craiova 0-1
38' Romanchuk
Rayo Vallecano - Lech Poznan 0-2
11' Palma, 39' Kozubal
