Fiorentina ancora ko, ora tocca a Vanoli. Italiano torna in panchina: le top news delle 22

La prima e unica Fiorentina di Daniele Galloppa non sorride. I viola, in vantaggio a Mainz, vengono recuperati e perdono con il risultato di 2-1 in Conference League: “I ragazzi hanno voglia di reagire, è normale che siano delusi. In 2 giorni chiedere tanto di più era difficile”, ha commentato il tecnico. Adesso tocca a Paolo Vanoli: entro domattina arriverà la risoluzione del contratto con il Torino, e a quel punto il tecnico potrà presentarsi al Viola Park per mettere nero su bianco gli accordi con la società di Rocco Commisso.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri che, come da previsioni, non recupererà Adrien Rabiot e Santiago Gimenez per la trasferta che vedrà il Milan impegnato a Parma. Ci sarà, in compenso, Christian Pulisic. Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato alla BBC: “Ci sono voluti cinque o sei anni per arrivare a questo punto e abbiamo avuto un grande supporto dai nostri proprietari. San Siro era stato escluso dalla UEFA tra gli stadio per l'organizzazione di Euro 2032: semplicemente, non ha tutto quello che serve per il calcio moderno e noi invece abbiamo un grande bisogno di un nuovo stadio”.

Il Bologna riabbraccia Vincenzo Italiano: il tecnico, reduce dalla polmonite che lo ha costretto al ricovero, è sulla panchina rossoblù nella gara in corso di svolgimento con il Brann. La FIFA ha svelato i candidati al premio The Best: nessun calciatore di movimento della Serie A, l’unico esponente è Yann Sommer che correrà però al trofeo dedicato ai portieri e non a quello principale. Novità in casa Foggia: c’è l’accordo con Enrico Barillari, che prenderà il posto lasciato libero in panchina da Delio Rossi.