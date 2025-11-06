Regna il nervosismo al Dall'Ara: Bologna in dieci uomini, 0-0 con il Brann all'intervallo

Ancora 0-0 tra Bologna e Brann dopo il primo tempo. Il racconto del primo tempo del Dall'Ara, in cui la squadra emiliana è rimasta in dieci uomini a metà frazione per il cartellino rosso rimediato da Lykogiannis.

All'ingresso in campo delle due squadre, la notizia più bella: sulla panchina del Bologna torna a sedersi mister Vincenzo Italiano, dopo aver saltato le ultime tre partite della sua squadra per via di una fastidiosa polmonite che lo aveva costretto al ricovero in ospedale. Poco turnover per lui nella scelta dell'undici iniziale: dei big, di fatto, riposano solo Orsolini, Odgaard e Miranda. Quest'ultimo tra l'altro si vede chiamato all'improvviso in causa per l'episodio che cambia volto al primo tempo e al match: a metà frazione, Lykogiannis viene espulso con rosso diretto per un intervento in ritardo su Kornvig, il VAR non interviene sulla decisione del tedesco Schlager. L'episodio scatena il nervosismo del Dall'Ara, che comincia a rumoreggiare a ogni decisione contraria, aumentando il tasso di nervosismo nella squadra di casa. Con il gioco che si fa sporco e teso, prevalgono i tiri dalla distanza: ci provano sia Kornvig che Bernardeschi, entrambi senza precisione. Il primo tempo finisce sul risultato di 0-0, sotto copiosi fischi riservati al direttore di gara.

