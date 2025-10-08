Bologna, è il momento di Cambiaghi: l'esterno è finito nel mirino del Como

L'infortunio al crociato non ha frenato la crescita di Nicolò Cambiaghi che, dopo essere rientrato, si è preso piano, piano la scena. L'esterno adesso è sulla cresta dell'onda e il ct Gennaro Gattuso lo ha perfino convocato in Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno del Bologna è stato inserito nella lista dei desideri del Como, il cui allenatore Cesc Fabregas è noto per valorizzare i giovani calciatori offensivi.

Nel corso della sua carriera Cambiaghi vanta 66 presenze e 8 gol con l'Empoli, 37 incontri e 7 reti con il Pordenone, 28 gettoni e 2 centri con il Bologna e 19 apparizioni con la Reggiana. Inoltre è sceso in campo 10 volte con l'Italia Under 21, segnando un gol. Nel suo palmares, oltre a due campionati italiani e una Supercoppa Italiana conquistate con l'Atalanta Primavera, vanta una Coppa Italia, vinta con il Bologna a Roma lo scorso maggio in finale contro il Milan.

Intervenuto oggi in conferenza stampa, ha elogiato anche il suo allenatore Vincenzo Italiano: "Devo tanto al mister, mi ha voluto fortemente ed è stato molto bravo e paziente nell'aspettarmi. Sto riuscendo a mettere in campo le mie qualità grazie alle sue idee innovative e belle. Il gioco del mister si concentra molto sugli esterni".